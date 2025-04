Policial federal finge se render, reage a tentativa de assalto e mata bandido em Botafogo, Zona Sul do Rio

No início da tarde desta sexta-feira (04), um bandido foi morto a tiros após uma tentativa de assalto a um policial federal em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

O bandido utilizava uma camisa branca e está em posse de uma arma. A Polícia Militar afirmou ser um simulacro. O policial, do lado de fora do carro, de casaco preto e óculos escuros, faz sinal com as mãos para o alto, como se estivesse se rendendo.

Momento que o policial vira de costas para sacar a arma e executar o ladrão | Foto: Reprodução

Ao perceber que o ladrão se afastou, a vítima vira de costas e caminha na direção do carro. Em seguida, ele põe a mão na cintura discretamente e puxa uma arma.

Então, o policial federal dispara duas vezes contra o assaltante, que cai no chão. Ele foi ferido nas costas e morreu no local. A Polícia Militar informou que o caso aconteceu na esquina das ruas Mena Barreto e Sorocaba.

Policial após balear e matar o bandido | Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado. Ao chegar, encontraram o homem já sem vida no local. Equipes do 2º BPM (Botafogo) isolaram a área para a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que foi acionada para investigar o caso.

Por conta da ocorrência policial, uma faixa da pista estava interditada às 13h. Havia congestionamento na Rua Professor Álvaro Rodrigues. A melhor opção para os motoristas que seguiam no sentido Humaitá era pela Rua São Clemente.