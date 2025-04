Casal é preso após laudo confirmar agressão a bebê de 4 meses em Nova Iguaçu

Um casal foi preso por agredir um bebê de 4 meses no bairro Dom Bosco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A prisão ocorreu na quinta-feira (3), realizada por policiais da 56ª DP (Comendador Soares), após a confirmação das agressões por meio de laudo pericial.

De acordo com familiares, na terça-feira (1º), a mãe deixou seus dois filhos sob os cuidados de uma amiga para ir trabalhar. Quando a avó foi buscar as crianças, notou marcas de agressão no corpo do bebê.

Lívia Araújo do Nascimento e seu marido, José Gabriel de Souza Cardoso Nascimento, negaram as acusações de violência. No entanto, os exames médicos mostraram que as lesões não eram picadas de insetos, como afirmaram os acusados, mas sim evidências de agressões físicas.

O bebê segue internado em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a direção da unidade, ele apresenta inchaço e lesões na cabeça, além de uma fratura em um dos fêmures.

Inicialmente, a criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabuçu, em Nova Iguaçu, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o hospital.

Em depoimento, a mãe relatou que, na noite de segunda-feira (31), deixou os filhos com uma amiga de longa data e de confiança. Na terça-feira, a cuidadora informou que as crianças estavam bem e pediu R$200 pelo serviço. A mãe, alegando não ter o valor, foi surpreendida com a reclamação da amiga, que mencionou que o marido estava insatisfeito com os cuidados prestados às crianças.

Após a avó perceber as lesões, o bebê foi imediatamente levado para o hospital.