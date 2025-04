Gonçalense fica em segundo lugar no concurso 'Musa Plus Size Verão 2025'

Ana Cláudia representa a força e a beleza das mulheres plus size no concurso 'Musa Plus Size Verão 2025' - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Ana Cláudia representa a força e a beleza das mulheres plus size no concurso 'Musa Plus Size Verão 2025' - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A gonçalense Ana Cláudia, de 50 anos, ficou em segundo lugar no concurso Plus Size Verão 2025, na categoria Sênior. O concurso tem o objetivo de promover a autoestima e a confiança para as mulheres plus size, além de desafiar os padrões tradicionais de beleza.

A representante de São Gonçalo compartilhou a emoção de representar a categoria na competição. “Foi gratificante demais, porque as mulheres plus size raramente são chamadas para participar de eventos como este”, comentou a vencedora.

Ana Cláudia iniciou a carreira nas passarelas em 2008, mas disputa concursos há seis anos e, no início, contou com o apoio de outras mulheres plus size. Com o passar dos anos, ela tem se destacado cada vez mais, conquistando prêmios na área.

“Eu estou nessa carreira de modelo há bastante tempo. Eu me inscrevi em um concurso com o apoio de um grupo de mulheres plus size, onde Andreia Carneiro me deu muita força para participar do concurso ‘Musa da Fotografia’, no qual ganhei o título de ‘Musa da Fotografia Plus Size’ em primeiro lugar”, contou a musa.

Com 50 anos, a gonçalense celebra mais uma vitória no universo da moda plus size, desafiando padrões de beleza e promovendo a autoestima das mulheres | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Desbravando novos horizontes, a representante de São Gonçalo também disputou o concurso ‘Musa Beleza Negra RJ’, onde se consagrou uma das vencedoras na categoria Curvy.

“Hoje, com 50 anos, eu estou nas passarelas [...] No mundo da moda, eu sou grata pelos puxões de orelha da diretora Andreia Carneiro, do grupo Mulheres Plus Size do Brasil. Foi com o apoio dela que aprendi a desfilar com técnica, o que foi muito bom. Hoje sou musa da ‘Fotografia Plus Size 2024’, ‘Musa Beleza Negra Curve 2024’ e agora, **musa sênior do ‘Verão Carioca 2025’”, agradeceu Ana Cláudia.

Conheça um pouco do concurso

O concurso disputado pela gonçalense é um coletivo social sem fins lucrativos, localizado em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e foi fundado em 2019.

“O coletivo nasceu em junho de 2019, através das minhas dores. Trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica, gordofobia, racismo, intolerância religiosa e transfobia. Em dezembro de 2019, idealizei o concurso e o primeiro foi realizado em 2020”, disse a produtora cultural e responsável pelo concurso, Katia Cristina Mond, de 54 anos.

O concurso Musa Plus Size Verão Carioca visa estimular a autoestima e confiança para as mulheres plus size.

“O concurso ajuda as mulheres a se sentirem mais confiantes e seguras de si mesmas, independentemente do seu tamanho ou forma. Ao celebrar a beleza plus size, o concurso desafia os padrões tradicionais de beleza e mostra que a beleza vem em todas as formas e tamanhos”, explicou Katia.

Sobre a ocupante do segundo lugar, Katia definiu Ana Cláudia como “uma vencedora em tudo na vida dela. Nos conhecemos em maio de 2024, no mesmo ano em que ela participou do concurso ‘Musa Beleza Negra RJ’ e saiu como uma das campeãs na categoria Curve. Este ano, ela tentou a sorte novamente e, mais uma vez, foi uma das vencedoras, conquistando o 2º lugar na categoria Sênior”.

Ana Cláudia, de São Gonçalo, se consagra como musa do concurso Plus Size Verão 2025, após uma trajetória de conquistas e superações no mundo da moda | Foto: Divulgação

