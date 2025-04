Caminhão perde o controle e invade casa no centro de Niterói; Vídeo

Na manhã desta quinta-feira (3), um acidente envolvendo um caminhão que transportava carne, destruiu a escada de acesso a uma casa de três andares, impossibilitando a entrada dos moradores, na Rua 15 de Novembro, altura do número 285, na entrada da Comunidade Morro do Estado, no Centro de Niterói. O acidente ocorreu por volta das 7h.

O motorista informou que o veículo perdeu força ao tentar subir a ladeira e acabou descendo em alta velocidade, atingindo em cheio a residência. No caminhão, que transportava aproximadamente 50 kg de carne, estavam o motorista, que sofreu ferimentos leves, e um ajudante, que saiu ileso.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que, logo após a colisão, populares saqueiam o caminhão e pegam diversos produtos.





magens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que, logo após a colisão, populares saqueiam o caminhão Divulgação

Autor: Divulgação

Leia também

Prêmio de R$ 1,4 milhão não resgatado da Mega da Virada será destinado ao FIES

Acompanhante de paciente quebra porta de entrada de hospital e é agredido por seguranças em Niterói; Vídeos



Segundo relatos de pessoas que estavam no local, um vendedor também teve sua barraca de cuscuz destruída pelo acidente.

Ainda de acordo com relatos, o morador que teve a residência atingida estava saindo para trabalhar no momento do acidente, mas não foi atingido.

O proprietário da empresa responsável pelo transporte foi acionado ao local para avaliar os prejuízos dos afetados.