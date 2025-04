Maricá fecha primeiro trimestre de 2025 com a menor taxa de mortes violentas em 23 anos

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, segue registrando resultados históricos nos índices de segurança na cidade nos primeiros três meses de 2025. O município teve a menor taxa de mortes violentas dos últimos 23 anos, segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio.

São classificados como mortes violentas: homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte, latrocínio, feminicídio e outros que resultam em morte. Foram cinco casos registrados em Maricá até o dia 31 de março. Comparado ao mesmo período no ano passado, foram nove crimes a menos - números que comprovam o sucesso nas políticas de Segurança Pública.

“Estamos reduzindo os índices de criminalidade mês a mês. Eu atribuo isso ao grande investimento que a Prefeitura tem realizado. Com isso, todos os órgãos envolvidos, sejam do município ou do Estado, se integram cada vez mais. O uso da tecnologia para ajudar nas investigações da Polícia Civil e ações da Polícia Militar têm sido fundamentais”, afirmou o Secretário de Segurança Cidadã de Maricá, coronel Julio Veras.

Maricá monitorada

O sistema que permite análise em tempo real de imagens, através de mais de 700 câmeras espalhadas por Maricá, tem sido fundamental para a redução da violência, mesmo com o crescimento populacional. As ações da Polícia Militar, em parceria com a Secretaria de Segurança Cidadã, têm sido efetivas na identificação de veículos com restrição de roubo ou furto.

Nesta semana, além da Guarda Municipal armada e o reforço de 23 novas viaturas, a Prefeitura anunciou a ampliação do Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp). O objetivo é que Maricá chegue a 7 mil câmeras espalhadas pela cidade.