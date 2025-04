CCBB RIO terá aulas de charme e roda de samba na segunda semana de abril

Pode ir preparando os passos de dança que a programação no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro vai ser muito animada e para todos os gostos. No embalo do charme e do samba, a programação vai contar com aulas de dança, resenha e roda de samba para celebrar os dois ritmos e a cultura carioca.

Primeiro, o Grupo BlackBom retorna ao CCBB pra colocar todo mundo pra dançar: em duas aulas práticas, totalmente gratuitas, nos dias 9 e 10 de abril (quarta e quinta), às 17h30, vão ensinar os passos básicos e ensaiar as coreografias clássicas do charme. As turmas recebem participantes de todas as idades e todos os níveis de experiência, tanto para veteranos quanto para iniciantes. E como não podia faltar, o público ainda terá a oportunidade de participar de uma resenha que vai pulsar com os maiores sucessos da Black Music, a já famosa Resenha BlackBom, na happy hour de sexta, dia 11, a partir das 17h.

E, como diz a Lei da Física, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento: no sábado, dia 12, às 14h tem a volta do CCBB na Roda, uma reunião das melhores rodas de samba da cidade, naquele clima informal típico da cidade maravilhosa. Quem abre a edição 2025, agora realizada na Praça dos Correios, ao lado do CCBB e do CCC (Centro Cultural Correios), é o Samba do Xoxó!

Leia também

Homem é esfaqueado dentro de banheiro de shopping na Zona Oeste

UTIs do HEAT e João Batista Cáffaro estão entre as melhores do país

Formado por Igor Cutia (Banjo e Voz) e Juninho da Mangueira (Surdo e Voz), o Samba do Xoxó começa sua trajetória em 2010, com um mix das comunidades da Mangueira e de Vila Isabel, dois bairros da Zona Norte carioca com forte tradição no samba. A reunião de amigos foi tomando proporções maiores e crescendo nos bairros do Rio de Janeiro, até chegar em outros estados. Atualmente é um dos mais reconhecidos grupos no gênero musical da cidade, com apresentações e shows semanais, além de um público fiel e comprometido. Nos intervalos, quem segura a animação lá no alto é o DJ Bryan AVS.

A entrada para ambos os eventos é gratuita, mas é necessário retirar ingresso, que serão disponibilizados no site do CCBB.

SERVIÇO

Entrada gratuita

Ingressos disponíveis em bb.com.br/cultura

BLACKBOM NO CCBB

Aulas – 9 e 10 de abril (quarta e quinta), às 17h30

Resenha BlackBom – 11 de abril (sexta), a partir das 17h

Térreo

CCBB NA RODA

12 de abril, das 14h às 18h

Praça dos Correios, ao lado do Centro Cultural Correios

Com Samba do Xoxó e DJ Bryan AVS

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Contato: 21 3808-2020 | ccbbrio@bb.com.br

Mais informações em bb.com.br/cultura

Siga o CCBB nas redes sociais: x.com/ccbb_rj | facebook.com/ccbb.rj | instagram.com/ccbbrj |tiktok.com/@ccbbcultura

Funcionamento: De quarta a segunda, das 9h às 20h (fecha às terças).

ATENÇÃO Domingos, das 8h às 9h - horário de atendimento exclusivo para visitação de pessoas com deficiências intelectuais e/ou mentais e seus acompanhantes, conforme determinação legal (Lei Municipal nº 6.278/2017).