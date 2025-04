Vasco joga bem, mas cede empate ao Melgar no fim do jogo

O Vasco da Gama enfrentou o Melgar (PER) pela primeira rodada da Fase de Grupos da Copa Conmebol Sudamericana, no Estádio Monumental da UNSA, em Arequipa. Com dois gols de Vegetti e um de Coutinho, o Gigante da Colina empatou em 3 a 3 com o adversário.

Agora o Cruzmaltino vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Pela segunda rodada do certame, o adversário será o Corinthians, na Neo Química Arena, no sábado (5), às 18h30. Já pela próxima rodada da Conmebol Sudamericana, o Vasco recebe o Puerto Cabello (VEN), em São Januário, na terça-feira (8), às 21h30.