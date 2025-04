Idoso cai em golpe de 'oração' para 'multiplicar' dinheiro na saída de banco em Itaboraí

Um idoso de 77 anos foi roubado na saída de uma agência bancária por um homem que prometeu “orar” para “multiplicar” o dinheiro da vítima, em Itaboraí, na manhã desta terça-feira (1º). O criminoso foi preso.

De acordo com a polícia, o criminoso, que não teve a identidade divulgada, abordou a vítima na saída de uma agência bancária, oferecendo bênçãos e orações para multiplicar o dinheiro do idoso. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Depois que os dois terminaram de conversar, o criminoso persuadiu o idoso a entrar em um veículo, onde estavam mais dois homens à espera.

O prejuízo do roubo foi de R$ 900, além de cartões, dos quais a vítima esqueceu as senhas, razão pela qual o valor roubado não foi maior. Após o roubo, os criminosos fizeram o idoso de refém, circulando com ele por mais de 2 horas.

O homem que abordou a vítima na rua foi preso pelos agentes da Operação Presente de Itaboraí; no entanto, os outros dois envolvidos conseguiram fugir.

O crime foi registrado na 71ª DP (Itaboraí), onde o idoso já prestou depoimento. O veículo usado no crime foi localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.