Polícia Civil prende homem por matar e torturar o próprio patrão

O autor foi localizado e capturado no Parque Lafaiate, no município de Duque de Caxiais - Foto: Reprodução - Fernando Frazão/Agência Brasil

O autor foi localizado e capturado no Parque Lafaiate, no município de Duque de Caxiais - Foto: Reprodução - Fernando Frazão/Agência Brasil

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta terça-feira (01/04), um homem acusado de matar, torturar e ocultar o cadáver do próprio patrão. O autor foi localizado e capturado no Parque Lafaiate, no município de Duque de Caxiais, após trabalho de inteligência e monitoramento da unidade.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em dezembro de 2024, quando o criminoso era funcionário da vítima em uma barbearia, no bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio. Segundo os agentes, o autor aproveitou de um momento sozinho com o patrão, o amarrou e torturou ele. Em seguida, o suspeito colocou fogo na vítima e na barbearia.

Leia também:

Gerson não treina com o grupo e dificilmente viajará para estreia do Fla na Libertadores

Dua Lipa anuncia shows no Brasil; veja datas e locais

Após o crime, o autor fugiu do estabelecimento levando diversos pertences da vítima e as imagens da câmera de segurança do local. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva por latrocínio e ocultação de cadáver.