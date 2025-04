Gerson não treina com o grupo e dificilmente viajará para estreia do Fla na Libertadores

As chances de Gerson, do Flamengo, estar em campo na estreia do clube na Libertadores, na quinta-feira (03), contra o Deportivo Táchira, são praticamente nulas. O capitão não deve fazer parte do grupo que viaja para a Venezuela já que não se juntou ao grupo nesta terça e segue um cronograma individualizado de treinos no Ninho do Urubu.

O camisa 8 esteve em campo para exercícios específicos, como no dia anterior. A lista dos relacionados para a viagem só será divulgada na quarta (02), mas o jogador deve seguir no Rio de Janeiro para continuar a recuperação.

Caso se recupere com os treinos no CT, Gerson pode se juntar à delegação do Fla em Salvador, onde o Rubro-Negro encara o Vitória no próximo domingo (06), pelo Campeonato Brasileiro.

Gerson sentiu dores na coxa esquerda na vitória sobre a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa, enquanto estava a serviço da seleção brasileira. Não teve lesão detectada, mas ainda sente incômodo. Ele só será liberado quando o desconforto estiver zerado.

Outros desfalques do Flamengo são Danilo e Arrascaeta. Ambos têm uma lesão na coxa direita e também não viajam com o restante do grupo do Flamengo para a estreia no torneio sul-americano. A dupla deve estar à disposição para o segundo jogo da Libertadores, no dia 9 de abril, contra o Central Córdoba, no Maracanã.

Por outro lado, quem pode retornar é o atacante Pedro. Ele voltou a treinar com o elenco após sete meses da grave lesão no joelho esquerdo. Tudo vai depender da resposta que o camisa 9 dará nos treinamentos.