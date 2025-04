Dua Lipa anuncia shows no Brasil; veja datas e locais

A cantora Dua Lipa confirmou que retornará ao Brasil em novembro deste ano, com apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro. As performances fazem parte de sua nova turnê pela América Latina, sob o título "Radical Optimism Tour".

O anúncio foi feito nas redes sociais da artista anglo-albanesa, onde ela comentou que "boas coisas vêm para aqueles que esperam". Este será o retorno de Dua ao Brasil após dois anos, quando se apresentou em São Paulo com a turnê *Future Nostalgia Tour* e no Rock in Rio.

A nova série de shows da "Radical Optimism Tour" contará com oito apresentações pela América Latina. A estreia acontece no dia 7 de novembro, no Estádio River Plate, em Buenos Aires, Argentina, com encerramento em duas noites consecutivas na Cidade do México.

No Brasil, os shows estão marcados para o dia 15 de novembro, em São Paulo, no estádio Morumbi (chamado na turnê de MorumBIS), e no dia 22 de novembro, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão).

Os ingressos estarão disponíveis inicialmente em pré-venda exclusiva para os fãs cadastrados no site oficial da cantora, começando na próxima segunda-feira, 7 de abril, às 10h. Para participar desta primeira etapa, basta realizar o cadastro no site. Outra pré-venda será disponibilizada para clientes Visa na terça-feira, 8 de abril. Ambas serão realizadas pelo site da Ticketmaster. Vendas adicionais ocorrerão ao longo da semana, precedendo a abertura oficial da venda geral na quinta-feira, 10 de abril. Os ingressos poderão ser adquiridos online a partir das 10h e, presencialmente, nas bilheterias às 11h.

Leia também!

Vítima de chacina em São Gonçalo foi baleada com bebê doente no colo



Moradores denunciam poste em estado precário com risco de queda na Mangueira, em SG

Confira os preços para os shows de Dua Lipa no Brasil:

Estádio Morumbi (São Paulo)

*Pista Premium A/B: R$ 890 (inteira) | R$ 445 (meia-entrada)

*Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia-entrada)

*Cadeira Inferior: R$ 720 (inteira) | R$ 360 (meia-entrada)

*Cadeira Superior: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia-entrada)

*Arquibancada: R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)

Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

*Pista Premium A/B: R$ 940 (inteira) | R$ 470 (meia-entrada)

*Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia-entrada)

*Cadeira Sul: R$ 640 (inteira) | R$ 320 (meia-entrada)

*Cadeira Inferior Leste e Oeste: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia-entrada)

*Cadeira Superior Leste e Oeste A e B: R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)

A turnê é motivada pelo sucesso do terceiro álbum de estúdio da artista, Radical Optimism, que alcançou o topo das paradas em 12 países. Nos Estados Unidos, o disco garantiu o primeiro lugar nas vendas de álbuns da Billboard e estreou em segundo na Billboard 200, registrando a melhor semana de vendas da carreira de Dua Lipa até o momento.