Guarda Municipal de Niterói prende suspeito de furto no Centro com atuação rápida do Cisp

A Guarda Municipal de Niterói prendeu, nesta segunda-feira (01), um homem suspeito de furtar objetos de uma galeria comercial na Rua São João, no Centro da cidade. A ação foi possível graças ao acionamento rápido do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói e à atuação da equipe de motopatrulhamento que fazia um trabalho preventivo na região.

A ação aconteceu após o gerente do estabelecimento comunicar o crime às autoridades por meio de mensagens enviadas ao Cisp. Ele repassou imagens do circuito interno da galeria, que permitiram a identificação do suspeito. Durante o patrulhamento, uma pessoa na rua reconheceu um dos indivíduos e indicou seu paradeiro para a Guarda Municipal. Com base na informação, agentes localizaram o suspeito na Rua Coronel Gomes Machado.

Leia também:

Gerson não treina com o grupo e dificilmente viajará para estreia do Fla na Libertadores

Vasco envia ofício ao BEPE pedindo que clássico diante do Flamengo seja em São Januário



Ao ser abordado, o homem usava as mesmas roupas registradas pelas câmeras de segurança e confessou ter entrado na galeria. Os agentes da inspetoria do Centro da Guarda Municipal foram acionados para prestar apoio e conduziram o suspeito até a 76ªDP (Centro), onde foi reconhecido pelo gerente do estabelecimento.

Durante a checagem dos antecedentes, o Cisp identificou que o homem possuía histórico criminal com passagens por roubo majorado pelo uso de arma, furto qualificado e desacato.

Após o registro da ocorrência, o suspeito foi detido e está à disposição da Justiça. A rápida resposta da Guarda Municipal reforça a eficiência do patrulhamento e do sistema de monitoramento em Niterói, garantindo mais segurança para comerciantes e cidadãos.

Cisp - As 120 câmeras de cercamento já são capazes de reconhecer fragmentos de placas, letras e números. Agora, os agentes estão ensinando os robôs a reconhecerem cores. Os testes estão sendo feitos e o serviço entrará em operação em breve. O Centro conta ainda com 522 dispositivos e 10 portais de segurança nas entradas e saídas que monitoram a cidade 24 horas.

Graças ao sistema de Cercamento Eletrônico, mais de 600 veículos envolvidos em crimes ou clonados foram recuperados desde 2019 com a implantação das câmeras inteligentes. Ocorreram ações em tempo real com aviso às forças de segurança que fazem o cerco e efetuam a prisão, e ações de monitoramento de quadrilhas ou envolvidos em crimes. Essas câmeras são capazes de captar em segundos a placa de um veículo envolvido em algum tipo de ocorrência.

As câmeras contam com um software de análise de inteligência e reconhecimento de placas, e são colocadas em pontos específicos da cidade, ampliando a eficiência em áreas limítrofes. Isso auxilia as forças de segurança na recuperação de veículos clonados ou que tenham sido roubados.

Desde 2015, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) ajudou na investigação e elucidação de crimes que também levaram à prisão de criminosos, presos em ações orientadas pelos guardas municipais que atuam no local. Foram mais de 4000 mil exportações de imagens para as delegacias e tribunais de Justiça, com auxílio também do setor de inteligência do órgão. O trabalho do Cisp já se tornou uma referência, sendo procurado por integrantes das áreas de segurança de outros estados e municípios que visitam Niterói para conhecer os serviços.