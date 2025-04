Vasco envia ofício ao BEPE pedindo que clássico diante do Flamengo seja em São Januário

O Vasco enviou um ofício ao Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios (BEPE) para que o duelo contra o Flamengo, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, seja realizado em São Januário. O clube alega que o estádio já recebe torcidas de grande rivalidade, como São Paulo, Corinthians, Cruzeiro e Santos.

A solicitação não pediu que o jogo fosse realizado apenas com a torcida vascaína. O ofício assinado por Carlos Amodeo, CEO do clube, reitera que a partida seja realizada somente com torcida única em caso do BEPE achar que não há possibilidade de receber as torcidas dos rivais.

Com isso, a decisão de ter ou não o Clássico dos Milhões com as duas torcidas em São Januário está nas mãos da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O BEPE já recebeu um documento do Vasco nesse contexto e analisará as condições.

O ofício enviado pelo cruzmaltino aborda as melhorias realizadas no estádio dos últimos anos em termos de segurança, como a implementação de reconhecimento facial em todos os setores. São Januário foi o primeiro estádio no Rio a ter feito esse investimento. O Vasco alega também a instalação de câmeras de segurança e o sucesso em jogos recentes.