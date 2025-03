Tiros próximos a famoso bar no Porto do Rosa deixa um homem morto e outro ferido

Pessoas que estavam no local se assustaram com os disparos - Foto: Layla Mussi

Um homem, identificado como Alexsandro Amaral de Souza, foi morto e outro ficou ferido, na madrugada desta segunda-feira (31), próximo a um famoso bar no Porto do Rosa, em São Gonçalo, perto da rodovia BR-101.

De acordo com a Polícia, a vítima estava dentro do bar quando foi chamada para ir ao lado de fora, onde foi baleada. Pessoas que estavam no local se assustaram e um outro homem, de 35 anos, também acabou sendo atingido por um dos disparos.

A vítima sobrevivente foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde permanece internado. Ele foi atingido por um tiro na perna e seu estado de saúde é estável. Alexsandro, que trabalhava como mototaxista, também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) registraram o caso e investigam o crime. O corpo de Alexsandro foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, de onde será liberado para o sepultamento.

A polícia ainda não deu informações sobre o que motivou o crime.

