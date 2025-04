Polícia prende 6 acusados de ligações com ferros-velhos clandestinos em Icaraí e no Barreto, em Niterói

Seis homens acusados de ligações com ferros-velhos clandestinos foram presos em Niterói, em diferentes ações das Polícias Civil, Militar e da Prefeitura local. Em uma das ações, da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública, cinco acusados foram localizados em flagrante em um desses estabelecimentos, na comunidade do Buraco do Boi. A outra prisão aconteceu em Santa Rosa, onde foi detido o homem acusado de manter um ferro velho irregular.

No Barreto, a ação ocorreu em um prédio invadido no Buraco do Boi. Os agentes foram ao local após denúncias de que estaria sendo feita venda de materiais como cobre e fios que teriam sido furtados por usuários de drogas. De acordo com o secretário de Ordem Pública de Niterói, Gilson Chagas, essa primeira ação foi coordenada e planejada pelo Gabinete de Gestão Integrada do município, em parceria com a Polícia Civil.

"Não basta apenas focar nos criminosos que cometem roubos e furtos. É necessário atacar com firmeza também nos receptadores. Esta operação tem como objetivo justamente combater esse elo da cadeia criminosa", afirmou.

Equipes da delegacia de Icaraí fizeram operação em Santa Rosa | Foto: Divulgação

Santa Rosa - Policiais civis da 77ª DP (Icaraí) em uma ação conjunta com policiais do 12ºBPM (Niterói), prenderam, pela manhã, o homem acusado de ser dono de um ferro velho, no bairro Santa Rosa. Segundo os agentes, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e no local foram encontrados materiais que eram provenientes de furtos realizados por moradores de rua na cidade. Entre os materiais, haviam telhas de metal que foram furtadas neste domingo (30/03). O autor vai responder pela prática do crime de receptação.

Esta é mais uma das ações diárias e contínuas realizadas pela Polícia Civil para combater o furto de cabos e materiais metálicos. Desde setembro de 2024, por exemplo, somente a Delegacia de Roubos e Furtos fiscalizou mais de 100 ferros-velhos no estado do Rio de Janeiro e, em quase 90% deles, os responsáveis foram autuados em flagrante.