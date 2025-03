Plano de segurança: Maricá anuncia guarda armada e carros blindados

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou, em um vídeo publicado nesta segunda-feira (31) em suas redes sociais, ao lado do secretário de Segurança Cidadã, coronel Julio Veras, que a Prefeitura pretende armar a Guarda Municipal do município e ainda contar com um novo grupamento para atuação no controle da segurança pública.

De acordo com o prefeito, a medida faz parte de um plano de segurança que inclui o aumento da vigilância por câmeras com tecnologia de inteligência artificial.

"Maricá, nós vamos armar a Guarda Municipal! Não vamos dar mole para a bandidagem. Nossa cidade terá uma segurança forte e preparada, com uma Guarda equipada e valorizada. Vamos construir um grupamento com toda a estrutura necessária, além de implantar o plano de cargos e salários para garantir melhores condições aos nossos agentes. E tem mais: serão 7 mil novas câmeras com inteligência artificial, monitorando cada canto da cidade. Bandido em Maricá não terá vez!", escreveu Quaquá na legenda da publicação.

Além do projeto de armamento, a administração municipal também destacou a intenção de valorizar os agentes da Guarda por meio de um plano de cargos e salários.

O processo de implantação deve ocorrer em até um 1 ano e meio, conforme estimativa do prefeito, que deve anunciar maiores detalhes nas próximas semanas.