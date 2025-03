Polícia Civil estoura “bunker” do tráfico na Lapa e prende dois homens

Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam dois homens, nesta sexta-feira (28/03), por tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência. A ação aconteceu em um casarão abandonado, na Lapa, região central do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, o imóvel era usado como ponto de venda de drogas e servia de base para uma facção criminosa. No local, os agentes apreenderam cerca de duas mil unidades de entorpecentes, incluindo sacolés maconha, haxixe, skunk, pinos de cocaína e pedras de crack, gerando um prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil ao tráfico.

O espaço contava com portas de aço e um cômodo isolado, com estrutura reforçada para dificultar ações policiais. As estruturas metálicas pesavam mais de 300 quilos e foram removidas pelos agentes durante a operação.

Contra um dos presos, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, já que ele havia se evadido do sistema prisional após ser beneficiado com a saída temporária. Ambos os detidos já possuíam antecedentes por tráfico, associação para o tráfico e roubo.

No momento da abordagem, os suspeitos tentaram agredir os policiais e fugir, com apoio de usuários e outros envolvidos que tentaram impedir a prisão. Todos estão sendo identificados e serão responsabilizados em inquéritos próprios.