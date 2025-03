Polícia prende criminoso por furto após flagra de câmeras de segurança em Niterói; Vídeo

Agentes do 12ºBPM de Niterói prenderam, na madrugada desta segunda-feira (31), na Rua Gavião Peixoto, em Icaraí, um homem em situação de rua, por furto de telhas. Câmeras do Centro de Segurança Pública (CISP) do município filmaram o suspeito cometendo o crime.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o homem próximo às quatro telhas de alumínio que haviam sido retiradas, e o mesmo confessou o furto. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à 77ª DP (Icaraí) com as telhas furtadas, e após a apreciação do delegado, o mesmo foi encaminhado à 76ª DP (Centro), onde foi decretada prisão em flagrante delito.





Contra o acusado, conhecido como "Gaguinho", "Lava Rápido” e "Malhado”, haviam anotações criminais por furto, tráfico de drogas e roubo. O mesmo permaneceu preso.

