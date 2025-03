Motorista de aplicativo é preso em flagrante por estuprar adolescente em Maricá

Policiais civis da 82ª DP (Maricá) prenderam em flagrante um motorista de aplicativo, nesta sexta-feira (28/03), pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente, de 17 anos. De acordo com os agentes, o crime foi praticado após a corrida, em frente ao portão casa dela.

Ao tomarem conhecimento, os policiais iniciaram as diligências em busca do criminoso. Após um intenso trabalho investigativo e de monitoramento com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) de Maricá, o homem foi localizado no bairro de Itaipuaçu, quando deixava a cidade.

Leia também:

Dois homens são presos após troca de tiros com policiais em Itaipu

Polícia Federal prende mulher com 1,5 kg de cocaína escondidos nas roupas no Galeão



O motorista, que é morador de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, foi autuado em flagrante pelo crime.