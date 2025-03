Polícia Civil prende criminoso apontado como maior ladrão de comércios da Zona Sul do Rio

Foi preso pela Polícia Civil neste domingo (30) o criminoso apontado como o principal ladrão de estabelecimentos comerciais da Zona Sul do Rio. Victor Hugo Olímpio, conhecido como "Victor Bala", foi preso em flagrante por agentes da 10ª DP (Botafogo) durante um roubo à uma loja na Rua Voluntários da Pátria, no bairro Botafogo.

O criminoso já era monitorado pelo Setor de Inteligência da 10ª DP (Botafogo) e somente em um dos estabelecimentos, foram identificadas mais de 20 ações atribuídas a ele, com base em imagens e relatos.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso tinha ações similares e costumava agir em dias e horários específicos. Já havia um mandado de prisão expedido contra Victor Hugo com base nas investigações prévias.

No site do Tribunal de Justiça aparecem vários processos em nome de Victor Hugo, hoje com 27 anos. Em 2019, a Quinta Câmara Criminal analisou recurso e fixou uma pena de 5 anos e seis meses de prisão em regime semi-aberto por roubo. Junto com comparsas, ele foi condenado por participar de um assalto a mão armada em outubro de 2016 a uma joalheria no Guadalupe Shopping, na Zona Norte do Rio. Na época ele tinha 17 anos. Imagens do circuito interno de TV da joalheria foram usadas para identificar os asassaltantes.

Em 2021, ele teve a prisão preventiva decretada em um processo no qual foi acusado, com outros assaltantes, pelo roubo de 100 aparelhos de celular de uma loja de departamentos. Seus comparsas foram presos, mas Victor Hugo conseguiu fugir.