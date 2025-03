Foragido da justiça é preso no interior do Estado do Rio

Policiais militares do 29º BPM (Itaperuna), em ação conjunta com a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI/PMERJ), após trabalho de monitoramento e informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite desta quarta-feira (26), na Rua Cavalcanti Sobral, no bairro Niterói, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, o acusado e foragido da Justiça, Elisson Conceição dos Santos, vulgo Baiano, de 30 anos.

Em abril de 2018, ele foi capturado após um trabalho de investigação realizado pelo Serviço Reservado da PM (P2) do 32º BPM (Macaé), após atirar contra um cabo da Polícia Militar (PM), durante uma tentativa de assalto a uma farmácia no Parque Aeroporto, em Macaé, em uma localidade conhecida como Santa Maria, em Conceição de Macabu. Baiano estava pilotando uma motocicleta usada para cometer o assalto à farmácia. Com ele, a polícia encontrou uma touca ninja.

Oriundo de Pojuca, na Bahia, ele estava em liberdade provisória, desde março de 2023, e respondia em liberdade ao processo de n. 0806426-72.2024.8.19.0026, mas cometeu novo delito em 13/08/2024, no curso de cumprimento da pena na modalidade Prisão Albergue Domiciliar (PAD), por si só, constitui falta grave. Com efeito, a Lei de Execução Penal dispõe que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, que, por si só, constitui falta grave. Em razão desse fato, foi expedido um mandado de prisão, pela Vara de Execuções Penais (VEP), com regressão cautelar, para cumprir 10 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de Roubo Majorado.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à 143ª DP (Itaperuna), onde foi cumprido os mandados de prisão e, posteriormente, foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça.

