Niterói tem primeira mulher no cargo de prefeita em sua história

Isabel Swan vai ficar no posto de prefeita por sete dias - Foto: Divulgação

Pela primeira vez, uma mulher assume o cargo de prefeita de Niterói. A vice-prefeita Isabel Swan atuará como prefeita em exercício durante uma semana, enquanto o prefeito Rodrigo Neves representa a Associação de Prefeitos da América do Sul em uma reunião internacional do fórum mundial de autoridades locais (CGLU). Sua nomeação interina marca um avanço na representatividade feminina na administração municipal. O prefeito Rodrigo Neves celebrou o momento histórico para a cidade.

“Tenho muita alegria em, agora, no final do mês de março, transmitir a função para a prefeita em exercício e minha amiga Isabel Swan, nossa primeira vice-prefeita. Além de dedicação à cidade, sua nomeação interina simboliza um avanço e reconhecimento na representatividade feminina em Niterói. Ela será a primeira mulher a ocupar este cargo na história de nossa cidade”, afirmou Rodrigo Neves.

Isabel Swan tem uma trajetória marcada pelo pioneirismo no esporte e na gestão pública. Primeira mulher vice-prefeita da história de Niterói, Isabel também foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica na vela, nos Jogos de Pequim 2008, também competiu nas Olimpíadas do Rio 2016 e de Paris 2024. Além disso, foi a primeira mulher a liderar a Coordenadoria de Esportes Femininos do Comitê Olímpico Brasileiro e presidiu a Comissão de Atletas da PanAm Sports, entidade responsável pelos Jogos Pan-Americanos.

Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pós-graduada em Gestão de Projetos pelo Ibmec, Isabel está concluindo um mestrado em Olimpismo. Além do cargo de vice-prefeita, também foi convidada pelo prefeito Rodrigo Neves para assumir a Secretaria do Clima, Defesa Civil e Resiliência de Niterói, atuando diretamente em políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, prevenção de desastres naturais e adaptação às mudanças climáticas.

“Estar exercendo esse cargo neste período é uma grande honra. Assumir esse papel é mais do que uma responsabilidade administrativa, é um marco histórico para Niterói e para a participação feminina na gestão pública. Espero que essa conquista inspire mais mulheres a ocuparem espaços de liderança”, destacou Isabel Swan.