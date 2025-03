Atleta de Maricá conquista novo título em luta de muay thai em São Gonçalo

Após a conquista de um título em um dos campeonatos de jiu-jitsu mais disputados da região no mês passado, o estudante João Pedro de Oliveira, de 13 anos, garantiu mais uma vitória nesta semana. Dessa vez, o atleta de Maricá venceu uma luta de outra arte marcial, o muay thai, durante o torneio de artes marciais DS Fight, realizado no Colubandê, em São Gonçalo, no último fim de semana.

João disputou a categoria de 60 a 65 kg e levou a melhor na disputa de três rounds. “Foi um oponente muito duro, muito bem preparado, mas graças a Deus conseguimos levar essa por decisão dividida dos juízes”, destacou o atleta, que começou a treinar quando ainda tinha três anos de idade e compete em torneios na região desde os seis.

Leia também:

➢ Jaconé recebe 1ª etapa do Circuito de Pesca Esportiva de Maricá

➢ Gonçalenses poderão se inscrever em mais de 110 vagas de emprego; Saiba mais!

“É uma sensação muito boa. Eu fiquei muito feliz com a vitória, mas agora é só voltar para a academia, voltar a treinar e partir para o próximo campeonato”, destaca o atleta, que agradeceu o apoio do Gorila Team BJJ, do CT Mezenga Thai e de seu treinador, Pedro Esfirrão.