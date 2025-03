Ação da PM contra o tráfico de drogas em Niterói termina com um preso

Após denúncias de tráfico de drogas em regiões de Niterói, policiais do 12ºBPM prenderam um suspeito na comunidade do Caramujo. No local, assim como no bairro de Piratininga, também foram apreendidas grande quantidade de drogas.

Ao chegarem no local, os agentes avistaram um suspeito, conhecido como "GB", que portava uma mochila preta contendo grande quantidade de material entorpecente [cerca de 1kg e 165g], um rádio transmissor e R$ 12 em espécie.

O criminoso, assim como o material apreendido, foram encaminhados à 78ª DP (Fonseca), para registro de ocorrência. Após a apreciação do delegado, o suspeito foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo preso.

Também em Niterói, mais especificamente na Avenida Chico Xavier, em Piratininga, agentes em patrulhamento receberam denúncias de que criminosos estariam tentando estabelecer um ponto de venda de drogas às margens da ciclovia.

Chegando no local, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita, que, ao notar a presença da viatura, fugiu em direção a uma área de mangue, dispensando uma certa quantidade de entorpecentes [36 pinos de cocaína; 22 invólucros de maconha; 17 pedras de crack e 8 cheirinhos da loló], que foi apreendida pela PM.

O material recolhido foi encaminhado à 81ª DP (Itaipu), para apreensão do mesmo | Foto: Divulgação

