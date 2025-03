Mulher é presa por matar amiga com facada em bar de Niterói; Video!

Nesta quarta-feira (26), a Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), prendeu uma mulher identificada como Michele da Luz Brunocila, suspeita de ser a responsável pela morte de Carolina Damascena.

A acusada, que está sendo investigada por homicídio qualificado, cometeu o crime após um desentendimento com a vítima, no dia 23 de fevereiro de 2025, em um bar localizado na Rua Visconde de Uruguai, no Centro de Niterói. Durante a briga, Michele, armada com uma faca, desferiu vários golpes em Carolina, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança da região, que ajudaram a Polícia Civil a esclarecer os detalhes da ocorrência, além de contar com o depoimento de testemunhas que presenciaram o crime. Após cometer o homicídio, Michele fugiu.

A prisão de Michele foi efetuada na manhã desta quarta-feira, nas proximidades da Central do Brasil, no Centro do Rio de Janeiro, após investigações que apontaram seu paradeiro. A operação contou com a colaboração do Setor de Capturas e do Grupo de Inteligência (GI) de Niterói, além do apoio do GIC, SIP e SBE.