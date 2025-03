Polícia prende dois suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Itaipuaçu

Agentes do 12ºBPM de Maricá prenderam, nesta quarta-feira (26), dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas da região. Segundo a Polícia Militar, um dos acusados, conhecido como "BR", estaria tentando implantar o tráfico de drogas na Rua 181, no bairro Jardim Atlântico Oeste, em Itaipuaçu.

A equipe se deslocou ao local de forma velada e avistou dois suspeitos com uma mochila, na prática de tráfico de drogas.

Os criminosos, conhecidos como "Peppa" e "BR" foram detidos, e com eles, os policiais apreenderam 43 invólucros de maconha; sete pinos de cocaína; dois celulares e R$ 42,00 em espécie.

Contra "BR", que é originário do Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida, em Itaipuaçu, haviam anotações criminais por homicídio, roubo majorado, lesão corporal leve e vias de fato.

Após apreciação do delegado, os acusados foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo presos.