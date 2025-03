Uerj Sem Muros: campus São Gonçalo recebe oficinas e atividades culturais

A Faculdade de Formação de Professores (FFP), em São Gonçalo, apresenta sua produção nas áreas de ensino, pesquisa e extensão dentro da programação da 33ª edição da Uerj Sem Muros, que iniciou no dia 24 de março. O evento, o maior da Universidade, é gratuito e acontece até o dia 28 de março nos campi Maracanã e São Gonçalo.

Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), esta 33ª edição adotou como tema central “Os Desafios da Agenda 2030: Democracia, Sustentabilidade e Justiça Social”. Os ODS são compostos por 17 objetivos interconectados para o cumprimento da Agenda 2030, entre eles a busca da erradicação da pobreza; a proteção do meio ambiente e do clima; e a garantia de paz e prosperidade para todos.

Dentre as atividades da 33ª Uerj Sem Muros estão oficinas, seminários e atividades culturais. No campus São Gonçalo, na manhã do dia 27, quinta-feira, acontece a oficina “Na borda do mundo, resistir: o bordado como plataforma de mobilização social”, no Hall do Bloco A; à tarde, a companhia de teatro Uerj-FFP em Cena, se apresenta no auditório principal. E, às 19h, o coletivo Identidade Visual promove a oficina de slam “Arte, Educação e Cultura Visual: Interconexão, práticas e reflexões”, com participação da poeta Laryssa da Motta e do slammer Jotaí, na sala 178.

Já na sexta-feira, dia 28, acontecem as oficinas do Laboratório de Pesquisa e Ensino em História Profunda da Humanidade (LEPH - FFP), coordenado pela professora Lolita Guimarães Guerra, e do Laboratório de Ensino de Matemática da Faculdade de Formação de Professores da Uerj Itinerante e de Baixo Custo”, com coordenação da professora Daniela Mendes Vieira da Silva.

Confira a programação completa em: https://usm.uerj.br/

Serviço:

33ª Uerj Sem Muros

24 a 28 de março de 2025

Gratuito e aberto ao público

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Campus São Gonçalo - R. Francisco Portela, 1470 - Patronato, São Gonçalo