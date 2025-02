Mulher é esfaqueada e morta em bar no centro de Niterói

Uma mulher foi esfaqueada e morta em um bar na Rua Visconde do Uruguai, no centro de Niterói, na noite do último sábado (22). A vítima ainda não foi identificada, mas segundo a Polícia Militar, ao chegarem no local, após acionamento, por volta das 23h30, para atender à ocorrência de lesão corporal por arma branca, os agentes do 12° BPM encontraram a mulher caída no chão com ferimentos pelo corpo.

A Polícia Militar (PM) informou ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado logo em seguida e confirmou a morte.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso | Foto: Divulgação/PCERJ

Segundo as primeiras informações relatadas por testemunhas, uma mulher é suspeita de cometer o crime. Ela teria fugido logo após a agressão.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso.