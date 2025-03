Carro de empresa de internet é atacado em Niterói

Na tarde desta quarta-feira (26), um veículo da empresa Leste foi alvo de vandalismo enquanto funcionários prestavam serviço em uma residência na Rua Suíça, no bairro Várzea das Moças, em Niterói.

De acordo com relatos, a equipe estava dentro do imóvel quando ouviu barulhos de madeira, pedras e vidros quebrando. Ao saírem para verificar, encontraram o carro da empresa com os vidros estilhaçados e evidentes sinais de depredação.

O crime aconteceu no bairro Várzea das Moças | Foto: Divulgação

Os criminosos, que realizaram o ataque, já haviam fugido do local quando os funcionários da Leste chegaram. A polícia foi acionada e, em resposta, uma equipe do 12º BPM (Niterói) se deslocou até o local para realizar as diligências necessárias.

Embora o incidente tenha causado danos ao carro, os funcionários da Leste não sofreram ferimentos. A ocorrência também levanta um alerta sobre a situação de moradores da região, que têm feito várias denúncias sobre o fornecimento de internet clandestina. De acordo com relatos locais, alguns residentes têm sido forçados a contratar serviços ilegais, pagando valores abusivos a criminosos.

Além do impacto no veículo da empresa, o ataque resultou em danos no para-brisa e no esvaziamento de dois pneus do carro enquanto os trabalhadores realizavam a manutenção na casa do cliente. Além disso, amassaram as portas que estavam para o lado da rua.

A situação segue sendo investigada pela polícia, que tenta identificar os responsáveis por mais este crime na região. A equipe do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) foi acionada para atender à ocorrência e dar sequência às buscas.

A empresa publicou uma nota sobre o acontecido, citando que nenhum funcionário se feriu | Foto: Divulgação

Leste se pronunciou sobre o ataque ao veículo da empresa em Niterói

"A Leste lamenta profundamente o incidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, 26 de março, no bairro Várzea das Moças, em Niterói, que resultou no vandalismo contra um de nossos veículos. Nossa equipe estava realizando serviços na residência de um cliente quando o ataque aconteceu, com o carro da empresa sendo danificado, incluindo vidros quebrados, para-brisa estilhaçado, portas amassadas e pneus esvaziados.

Felizmente, os funcionários não sofreram ferimentos, mas o ocorrido destaca uma questão preocupante sobre a segurança na região. Este ataque é um reflexo de um problema mais amplo que tem afetado os moradores locais, como as denúncias de fornecimento clandestino de internet. Sabemos que, em algumas situações, residentes têm sido coagidos a contratar serviços ilegais, frequentemente com valores abusivos, o que agrava ainda mais a situação de insegurança.

A Leste repudia qualquer forma de violência e vandalismo, e continuará prestando todo o suporte às autoridades locais para que os responsáveis por este ataque sejam identificados e responsabilizados. A segurança de nossa equipe e de nossos clientes é nossa prioridade, e estamos comprometidos em cooperar com as investigações da polícia para evitar que incidentes como esse se repitam.

Agradecemos a atenção e compreensão da comunidade, e reafirmamos nosso compromisso com a prestação de serviços de qualidade e com a integridade de nossos colaboradores e clientes."