Suspeito de esfaquear e assaltar turista chileno é preso no Rio

Foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento ao Turismo (Deat) nesta terça-feira (25), um homem de 26 anos suspeito de participar da tentativa de latrocínio a um casal de turistas chilenos, na noite da última segunda-feira (24), no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio.

Durante o assalto, o homem reagiu e foi esfaqueado em uma das pernas e nas costas e precisou receber atendimento médico. Enquanto isso, a namorada era agredida com socos e chutes e jogada no chão. O casal estava na cidade há uma semana.

Leia também:

Guarda Municipal de Maricá prende homem em flagrante por agredir a ex-companheira

PRF apreende mais de R$ 100 mil na Dutra, em São João de Meriti



De acordo com a especializada, o casal passeava pelo Aterro por volta das 23h, quando foi atacado por pelo menos dois criminosos, que, de acordo com relatos de testemunhas, estavam armados com facas e tinham atitude agressiva.

Os criminosos fugiram levando os pertences das vítimas.

O casal foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar e receberam alta nesta terça (25).

Ainda nesta terça-feira (25), a especializada encontrou um dos agressores a poucos metros do local do crime. Ele foi identificado como Willian Veiga Magalhães, e, ao ser levado para a delegacia, foi reconhecido como o criminoso que segurou uma das vítimas no momento em que ela era esfaqueada.