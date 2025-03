Homem é procurado pela polícia após agredir ex-companheira e sogra em São Gonçalo

A Justiça decretou a prisão de Robson Gomes Júnior, acusado de agredir a ex-companheira durante uma visita ao filho do casal, na última segunda-feira (24), em São Gonçalo. O homem, que também é suspeito de agredir a ex-sogra, está foragido e é procurado pela polícia.

Segundo as investigações, a agressão ocorreu no momento em que a vítima entregava o filho para a visita com o pai. A mulher, que não teve sua identidade revelada, relatou que foi atingida com um soco no rosto e que sua mãe foi jogada ao chão ao tentar protegê-la.

Nas redes sociais, circula um vídeo em que a mulher aparece com o olho esquerdo inchado e com sangue escorrendo pelo rosto. Ela afirma que o ex-companheiro já a havia perseguido e agredido em outras ocasiões. Após o episódio, a vítima denunciou o crime na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo.

Leia mais:

Homem agride ex-companheira e sogra em São Gonçalo

Corpo de jovem vítima de acidente na BR-101 será sepultado nesta quarta-feira (26), em SG

A delegada titular da Deam informou que equipes estão mobilizadas para localizar e prender Robson Gomes Júnior. "Não vamos medir esforços para que ele responda pelo crime cometido", declarou.

O caso reforça a importância da denúncia e do cumprimento de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 2253-1177, do Disque Denúncia.