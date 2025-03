PF deflagra operação contra irregularidades em clubes de tiro

As investigações foram iniciadas quando um instrutor de armamento e tiro foi flagrado aplicando testes com armas de fogo que não eram de sua propriedade - Foto: Divulgação - Polícia Federal

As investigações foram iniciadas quando um instrutor de armamento e tiro foi flagrado aplicando testes com armas de fogo que não eram de sua propriedade - Foto: Divulgação - Polícia Federal

Na manhã desta quarta-feira (26/3) a Polícia Federal deflagrou a Operação Polivalente com o objetivo de reprimir os crimes de comércio ilegal de arma de fogo, falsidade ideológica e uso de documento falso, no contexto de processo de capacitação técnica para porte de armas.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois nos clubes de tiros envolvidos nas irregularidades apuradas, respectivamente em Barra do Piraí/RJ e Valença/RJ, e o outro na residência do principal alvo da operação, também em Barra do Piraí. O homem em questão era o administrador de ambos os clubes de tiro mencionados, bem como da loja de venda de armamentos que funciona no local.

Leia também:

Suspeito de esfaquear e assaltar turista chileno é preso no Rio

Homem é procurado pela polícia após agredir ex-companheira e sogra em São Gonçalo

As investigações foram iniciadas quando um instrutor de armamento e tiro foi flagrado aplicando testes com armas de fogo que não eram de sua propriedade.

Levantou-se a possibilidade do emprego de dados de agentes de segurança pública sem vinculação aos clubes de tiro e sem a ciência deles. Existem evidências de que o principal alvo da operação utilizava nomes e demais dados dos referidos agentes em benefício próprio, seja na compra de insumos ou na venda de armamentos, causando descontrole e falhas na venda de armas de fogo, acessórios, munições para pessoas na região.

Os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e comércio ilegal de arma de fogo.