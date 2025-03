Guarda Municipal de Maricá prende homem em flagrante por agredir a ex-companheira

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), grupamento da Guarda Municipal de Maricá, prenderam em flagrante um homem que agredia a ex-companheira na manhã desta terça-feira (25/03). O crime ocorreu na calçada da Casa de Cultura, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro da cidade.

A equipe da ROMU interrompeu a agressão e prestou apoio à vítima, que confirmou que o acusado era seu ex-companheiro. O suspeito foi detido e encaminhado para a 82ª DP (Maricá). Em seguida, ele foi levado para a Central de Flagrantes da 76ª DP (Niterói), onde acabou preso em flagrante.

Leia também:

Lojas tentam superar a crise do cacau e mantêm aposta nos tradicionais ovos de chocolate para a Páscoa

Seleção brasileira é 'atropelada' pela Argentina em Buenos Aires



Grupamento Maria da Penha: proteção e acolhimento às vítimas

A Guarda Municipal de Maricá realiza um trabalho preventivo e de proteção às vítimas de violência doméstica, seguindo a Lei Maria da Penha, que considera crime qualquer forma de abuso — físico, patrimonial, sexual, moral ou psicológico — contra a mulher.

O Grupamento Maria da Penha oferece apoio psicológico, jurídico e social, garantindo um acolhimento humanizado. As vítimas podem solicitar acompanhamento diretamente na Casa da Mulher, localizada na Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha, 50 – Centro, ou pelos telefones (21) 96809-1516 (Disque Ciosp) e 153 (Guarda Municipal).

Após o primeiro atendimento, as equipes do Grupamento Maria da Penha – que atuam 24 horas – acompanham cada caso de forma contínua, realizando visitas domiciliares e orientações via aplicativo de mensagens.

Em situações de violência física ou sexual, as vítimas são assistidas pelos agentes até a delegacia e, se necessário, encaminhadas para atendimento médico.

A atuação da Guarda Municipal reforça o compromisso de Maricá no combate à violência de gênero, garantindo mais segurança e dignidade às mulheres