PRF apreende mais de R$ 100 mil na Dutra, em São João de Meriti

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de R$ 100 mil em espécie, na manhã de terça-feira (25), após o motorista de um carro não comprovar a origem da quantia. O caso aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Por volta das 10h, policiais rodoviários federais da 6ª Delegacia (Rio de Janeiro) faziam patrulhamento, na pista sentido Nova Iguaçu, quando desconfiaram de um veículo e deram ordem de parada. Durante a fiscalização, a equipe constatou que era utilizada uma placa reservada no automóvel.

Ao ser questionado, o condutor informou que o carro era alugado e estava em processo de regularização para utilização de placa reservada, mas não apresentou documentação referente ao procedimento.

Em revista no veículo, os policiais visualizaram um pacote fechado e embalado com fita. O motorista disse que transportava uma quantia em dinheiro, a qual seria para o pagamento de contas particulares. No total, foram encontrados R$ 117 mil, além de US$ 15.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, em Nova Iguaçu.