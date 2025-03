Homem agride ex-companheira e sogra em São Gonçalo

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, acusa o ex-companheiro de tê-la agredido no momento em que ela entregava o filho do casal ao homem durante uma visita, na tarde desta segunda-feira (24), em São Gonçalo. A titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam-SG) informou que uma equipe trabalha para localizar e prender o homem, que também está sendo acusado de agredir a ex-sogra — quando ela tentou proteger a filha.

Nas redes sociais, circula um vídeo em que a mulher mostra o olho esquerdo inchado e com sangue escorrendo pelo rosto. De acordo com a vítima, o ex-companheiro já a havia perseguido e agredido em outros momentos. A mulher alega que, nesta segunda-feira, foi agredida com um soco no rosto e que sua mãe foi lançada ao chão.

A Prefeitura de São Gonçalo confirmou que a Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal, foi acionada e deu apoio aos policiais da Deam. Mãe e filha, as vítimas, foram levadas ao Pronto-Socorro Central, situado no Zé Garoto, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.