Corpo de jovem vítima de acidente na BR-101 será sepultado nesta quarta-feira (26), em SG

O corpo da jovem Yohanna Carvalho Gomes, de 25 anos, vítima de um grave acidente na BR-101, será sepultado nesta quarta-feira (26), às 16h30, no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, em São Gonçalo.

O acidente ocorrido no fim da tarde da última segunda-feira (24) envolveu uma moto, um carro e um caminhão, deixando duas vítimas com as pernas esmagadas. Yohanna foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e chegou a ter a perna esquerda amputada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça (25).

O corpo de Yohanna será sepultado nesta quarta-feira (26), no Cemitério Parque da Paz | Foto: Reprodução/redes sociais

A mãe da jovem, Márcia Carvalho, prestou uma homenagem à filha em uma postagem nas redes sociais. "Amor da minha vida. Meu sonho realizado. Minha obra de arte. Obrigada Senhor por me permitir cuidar dela pra Ti. Te amo pra sempre", disse.

A Igreja Batista Atitude de São Gonçalo, localizada no Centro da cidade, também lamentou a morte da jovem, que era membro da unidade religiosa. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Yohanna Gomes. Pedimos orações dos amigos e familiares neste momento difícil. Suas lembranças serão eternamente preciosas para nós [...] Confiamos no consolo do Senhor e agradecemos a todos pelas orações e pelo apoio neste momento de despedida".