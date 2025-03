Niterói lança aplicativo para ajudar vítimas de violência doméstica

Prefeitura de Niterói, no RJ, lança aplicativo para ajudar vítimas de violência doméstica - Foto: Divulgação

Prefeitura de Niterói, no RJ, lança aplicativo para ajudar vítimas de violência doméstica - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói lançou um aplicativo para ajudar vítimas de violência doméstica.

O SOS Mulher permite que mulheres em risco acionem diretamente o Centro Integrado de Segurança Pública da prefeitura que vai enviar guardas municipais treinados para violência doméstica.

Leia também

➣ Hospitais comemoram Dia Mundial da Saúde Bucal com ações junto aos pacientes

➣ Any Awuda recebeu um processo judicial e deu a entender que ação foi movida por Neymar

O aplicativo tem um sistema de GPS que facilita o encontro dos agentes com as vítimas - e as mulheres não precisam fazer uma ligação para acionar o socorro.