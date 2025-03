Com mais dois compromissos no Mané Garrincha pela Série A, Vasco busca quebrar tabu incômodo

Em sua última partida no Mané Garrincha, pelo Brasileirão, Vasco foi derrotado pelo Palmeiras por 1x0 - Foto: Matheus Lima/Vasco

Em sua última partida no Mané Garrincha, pelo Brasileirão, Vasco foi derrotado pelo Palmeiras por 1x0 - Foto: Matheus Lima/Vasco

Com pelo menos mais dois jogos marcados pelo Campeonato Brasileiro para o Mané Garrincha, o Vasco tenta encerrar um jejum incômodo no estádio. O clube, que vendeu o mando de campo para os duelos deste ano contra Palmeiras e Botafogo, jamais venceu no estádio pela competição desde 2013.

Após ficar pronto para a Copa do Mundo de 2014, o cruzmaltino já mandou oito jogos na Série A do Brasileirão no estádio em Brasília. Desde então, são três empates e cinco derrotas.

A primeira partida aconteceu pelo Brasileirão de 2013. Na ocasião, o Vasco foi derrotado pelo Flamengo por 1x0. No mesmo ano, empate em 1x1 com o Corinthians e com o Flamengo, desta vez no segundo turno.

Em 2015, o Vasco encarou o São Paulo pelo torneio nacional e sofreu sua pior derrota no Novo Mané Garrincha. Goleada dos paulistas por 4x0.

Já em 2018, outros duelos contra Corinthians e Flamengo. Contra os paulistas, o Vasco chegou a abrir o placar, mas sofreu a virada e também uma goleada: 4x1. No Clássico dos Milhões, empate por 1x1, em jogo que ficou marcado por atendimento a Bruno Silva por um choque na cabeça, no qual a ambulância empacou e foi empurrada pelos jogadores dos clubes.

No ano seguinte, nova derrota e nova goleada. Dessa vez, para o arquirrival. 4x1 Flamengo, no primeiro turno do Brasileirão. Os vascaínos perderam dois pênaltis na partida, em cobranças de Pikachu e Bruno César.

Na última vez em Brasília, o Vasco enfrentou o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2024. A equipe comandada por Rafael Paiva foi derrotada por 1x0, em jogo marcado por uma falha de Rayan no gol alviverde e um lindo drible de Coutinho no adversário.

Veja a lista de jogos do Vasco no local no Campeonato Brasileiro desde 2013:

2013 - Vasco 0 x 1 Flamengo

2013 - Vasco 1×1 Corinthians

2015 - Vasco 0 x 4 São Paulo

2018 - Vasco 1 x 4 Corinthians

2018 - Vasco 1 x 1 Flamengo

2019 - Vasco 1 x 4 Flamengo

2024 - Vasco 0 x 1 Palmeiras