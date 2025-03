Hospital Dr. Ernesto Che Guevara passa a oferecer serviço de traumato-ortopedia de alta complexidade

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, anuncia mais um importante avanço na rede pública municipal: o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, foi habilitado para realizar procedimentos de traumato-ortopedia de alta complexidade. Com isso, a unidade passará a oferecer atendimento completo para casos ortopédicos graves, como cirurgias de prótese de quadril, joelho e ombro, além do tratamento de fraturas complexas que exigem cuidados especializados.

O novo serviço tem como objetivo ampliar o acesso da população a procedimentos de alta complexidade, reduzindo a necessidade de encaminhamento para hospitais de referência em outros municípios. A medida também deve contribuir para diminuir as filas de espera por esse tipo de atendimento. Os agendamentos serão feitos pela Central de Regulação do município, com prioridade para os casos mais urgentes, conforme critérios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com a chegada da nova especialidade, os pacientes contarão com infraestrutura moderna, equipamentos de última geração e técnicas cirúrgicas avançadas, que proporcionam maior precisão nos procedimentos e recuperação mais rápida. O atendimento será complementado por uma equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeutas, enfermeiros e especialistas em reabilitação.

Para o secretário de Saúde, Marcelo Velho, o serviço representa um marco para a cidade. “Estamos nos preparando para oferecer um atendimento cada vez mais qualificado, trazendo para Maricá a possibilidade de realizar cirurgias ortopédicas de alta complexidade aqui mesmo. Essa conquista vai impactar diretamente na qualidade de vida da nossa população”, destacou.

O subsecretário de Saúde, Juliano Oliveira, também ressaltou a importância da habilitação. “Vamos atender uma demanda crescente e oferecer mais comodidade aos pacientes, que agora terão acesso a esse tipo de procedimento sem precisar sair da cidade”, afirmou.

A diretora-geral do hospital, Ana Paula Silva, celebrou a nova conquista. “Temos muito orgulho de alcançar essa habilitação, que representa mais um passo na oferta de um atendimento especializado e de excelência. Nossa equipe está totalmente capacitada, e contamos com tecnologia de ponta para atender casos que exigem cuidados mais avançados”, concluiu.

Hospital Che Guevara é referência em diversas especialidades

O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara já é referência em Maricá para cirurgias de diversas especialidades, agendadas pela Central de Regulação Municipal. A unidade também possui um setor de trauma referenciado, recebendo pacientes encaminhados por ambulâncias e helicópteros, além de um moderno centro de imagem, que atende pacientes internados ou com exames agendados.

Além disso, o hospital oferece serviço de Prevenção e Tratamento do Câncer de Pele para pacientes encaminhados e realiza captação de órgãos para transplantes via SUS, contribuindo diretamente para salvar vidas.