Guarda prende, pela terceira vez em uma semana, homem que estava furtando cabos no Boaçu

Agentes da Guarda Municipal prenderam, na madrugada de segunda-feira (24), um homem que tentou furtar cabos na esquina da Travessa Preciosa com a Rua Carlos Gianelli, no Boaçu. A prisão foi feita em conjunto com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes. Esta foi a terceira vez que o suspeito foi preso pelos agentes da corporação em uma semana. Das outras vezes, ele foi detido por crimes semelhantes, mas foi liberado na delegacia.

Por volta das 3h15 da madrugada, uma equipe da Guarda que estava em patrulhamento foi acionada por agentes da CSSG depois que as câmeras de monitoramento do município filmaram um homem cortando cabos em um poste. No local, o suspeito foi encontrado tentando furtar os cabos com o auxílio de um alicate e uma lâmina de barbear. Os agentes conseguiram chegar no endereço mencionado antes do suspeito arrancar algum pedaço do cabo.

O suspeito foi detido e levado para a 72ª DP (Mutuá) e, posteriormente, para a 73ª DP (Neves).