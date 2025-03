Operação da Polícia Civil prende ex-PM do Bope que treinava criminosos de facção

Um ex-policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) conhecido como "Caveira" foi preso nesta segunda-feira (24), na Muzema, Zona Oeste do Rio, durante a execução da primeira fase da Operação Contenção, realizada pela Polícia Civil.

A ação, que tem como objetivo conter o avanço do Comando Vermelho na região, tinha o ex-agente como principal alvo. Ele é apontado como responsável pelo treinamento armado de criminosos e tinha ligação com chefes da facção do Complexo da Penha, na Zona Norte. O ex-PM também é investigado por lavagem de dinheiro, que era realizada através de uma empresa de vigilância patrimonial usada como fachada para movimentações financeiras ilegais.

Além do envolvimento no tráfico, "Caveira" é acusado de controlar de forma violenta empreendimentos imobiliários nas comunidades da Muzema, do Itanhangá e de Rio das Pedras, na Zona Oeste, e também atuava em outras duas na Zona Sul, Cruzada São Sebastião e Vidigal. De acordo com a polícia, o ex-PM usava armamento pesado para expulsar moradores e tomar posse de imóveis.

Com a Operação Contenção, a Polícia Civil busca atingir diretamente os principais responsáveis pelo comando das atividades criminosas na Zona Oeste, interrompendo o fluxo de dinheiro, de drogas e de armas que sustentam o Comando Vermelho.

A ação tem o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Vidigal.