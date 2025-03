Mulher mata namorado a facadas em Barros Filho e se entrega à polícia

Uma mulher, identificada como Larissa Sanches, de 21 anos, foi presa em flagrante neste domingo (23) ao se entregar na delegacia da Pavuna, após matar a facadas o namorado João Vitor Franco Mathias, de 20 anos, que trabalhava como mototaxista.

A vítima foi esfaqueada na residência da namorada, localizada em Proença Rosa, em Barros Filho, na Zona Norte do Rio.

O mototaxista foi à casa de Larissa para almoçar e, de acordo com testemunhas, o casal teria iniciado uma discussão, mas ainda não se sabe o motivo. Durante a briga, João Vitor teria dito: “Faca, não!”

Logo em seguida, Larissa foi vista por vizinhos saindo do imóvel com uma criança no colo e sacolas. Questionada por uma vizinha sobre o paradeiro do rapaz, ela disse que ele havia ido embora.

Quando Larissa saiu, a vizinha entrou na casa e encontrou João Vitor esfaqueado. O jovem chegou a ser socorrido para a UPA da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo relatos de vizinhos, Larissa foi vista embarcando em um ônibus em direção à Zona Oeste da cidade. No fim do dia, a mulher se apresentou na 39ª DP (Pavuna) e foi encaminhada à Delegacia de Homicídios, onde foi presa em flagrante.