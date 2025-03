Policiais frustram tentativa de roubo a caminhão-pipa

Uma tentativa de roubo a um caminhão-pipa foi frustrada por policiais militares na madrugada desta segunda-feira (24), no bairro de Pilares, na Zona Norte do Rio.

O condutor do veículo foi abordado por bandidos que estavam em um carro, mas os policiais notaram movimentação suspeita e realizaram a abordagem.

Os criminosos que estavam no carro conseguiram fugir, mas um deles, que estava ao lado do motorista do caminhão, foi preso. De acordo com a Polícia Militar, a intenção era levar o veículo para o Morro do Urubu.

O caso foi registrado na delegacia, e o caminhão foi entregue novamente ao motorista, que o devolveu à empresa.