Passageiros já podem aproveitar a nova tarifa de R$ 4,70 nas barcas

A partir desta segunda-feira (24), os passageiros das barcas que cruzam a Baía de Guanabara podem usufruir da tarifa reduzida de R$ 4,70, válida nos terminais das linhas Arariboia-Praça XV, Cocotá-Praça XV e Paquetá-Praça XV. A redução proporciona uma economia significativa para os usuários, que podem economizar até R$ 132 por mês, considerando viagens de ida e volta durante 22 dias úteis.

No primeiro dia da implementação da nova tarifa, os passageiros comemoraram a redução e compartilharam suas expectativas em relação à mudança tarifária.

“Espero que haja um equilíbrio entre o valor da tarifa e a qualidade do serviço prestado, sem atrasos, atendendo à demanda do público e sendo eficaz”, afirmou a advogada Maiara Ferreira, de 35 anos.

Maiara Ferreira, advogada, espera que a redução da tarifa traga equilíbrio entre o valor e a qualidade do serviço prestado | Foto: Layla Mussi

“Eu acho a redução perfeita, principalmente para o bolso. Na minha vida, não vai afetar muito, pois estou aposentado e uso a barca esporadicamente. Mas, para quem trabalha, acredito que fará uma grande diferença. Espero que continue acessível e barato para a população”, comentou o aposentado Paulo Ferreira, de 64 anos, que completou:

Paulo Ferreira, aposentado, vê na tarifa reduzida uma grande vantagem para o bolso, especialmente para quem ainda trabalha | Foto: Layla Mussi

“O valor reduzido também tira as pessoas dos carros, especialmente de Charitas. Com a diminuição da tarifa de R$ 21,00 para R$ 7,70, muitas pessoas têm optado pelo transporte público”, comentou o aposentado.



As vantagens da redução da tarifa não se limita apenas na questão monetária mas também em relação ao transporte público, que de acordo com os passageiros terá uma melhora considerável .

Priscila Ferro, estudante de hotelaria, destaca que a nova tarifa torna a barca uma opção mais acessível e rápida para quem precisa viajar ao Rio | Foto: Layla Mussi

“Essa mudança ajuda bastante. Antes, estávamos pagando R$ 7,70 na passagem. Agora, com esse valor mais próximo ao do ônibus, fica mais fácil fazer a integração. Com R$ 4,70, prefiro muito mais pegar a barca, que leva só 20 minutos para chegar ao Rio, do que enfrentar o trânsito da ponte”, disse a estudante de hotelaria, Priscila Ferro, de 34 anos.



Passageiros aproveitam a nova tarifa reduzida nas barcas que cruzam a Baía de Guanabara, iniciada nesta segunda-feira (24) | Foto: Layla Mussi

Com mais de 10,3 milhões de embarques em 2024, a linha Praça XV – Arariboia, em Niterói, é o principal trecho do transporte aquaviário do estado, com cerca de 80% da demanda de passageiros de todo o sistema.

Leia mais: Governador Cláudio Castro anuncia redução da tarifa das Barcas da Linha Arariboia para R$4,70

