Polícia Civil prende falso médico em hotel na Zona Sul do Rio

A Polícia Civil prendeu no último sábado (22), um homem acusado de ser um falso médico. Bruno Scott foi localizado e preso num hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Investigações apontam que ele usava o diploma de formação no curso de Medicina e a identidade furtados de seu ex-namorado. Ele estava foragido há mais de 10 anos.

Contra Bruno, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de exercício ilegal da Medicina; falsidade ideológica e falsa identidade.

Investigação

De acordo com a polícia, em 2014, Bruno trabalhou em duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em São João Del Rey, Minas Gerais, e no Hospital São Vicente de Paula, em São Tiago, também em Minas. Segundo as investigações, ele foi contratado após apresentar a documentação do ex-namorado [com a foto do RG alterada], que é médico em São Paulo.

A farsa foi descoberta após profissionais do hospital perceberem a conduta inadequada de Bruno em alguns plantões. A direção do São Vicente de Paula descobriu que havia contratado um falso profissional e informou o ocorrido à polícia mineira.

Após o término das investigações, Bruno foi denunciado pelo Ministério Público, mas ele já havia fugido de Minas. Em novembro de 2023, Bruno teve a prisão decretada. Os advogados dele entraram com um habeas corpus mas a ordem de prisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Neste fim de semana, Bruno se hospedou em um hotel de Copacabana com amigos quando foi localizado pela equipe da 12ª DP (Copacabana). Além dos crimes relacionados ao exercício ilegal da profissão, ele tinha passagem por furto qualificado e já havia sido preso pela Polícia Federal, no mesmo ano, por tráfico internacional de drogas.

Bruno foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.