Quaquá investirá R$ 360 milhões para importar tratamento de combate ao câncer infantil

Quaquá, prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT vai investir R$ 360 milhões para tratamento —importado da Europa— que usa prótons para combater o câncer infantil. O método atinge somente as células cancerígenas, mantendo os tecidos saudáveis ao redor e reduzindo os efeitos colaterais; indicando uma das opções mais eficazes para remoção de tumores em crianças.

A prefeitura de Maricá está fazendo parceria com o grupo Quirónsalud, responsável pelo Centro de Tratamento de Prótons de Madri, na Espanha, e a Fundação Educacional Severino Sombra (Fusve), em Vassouras (RJ).

Segundo Quaquá, o investimento vai gerar reflexos até no ‘turismo da saúde’, já que o município vai virar referência nacional nesse tipo de tratamento.

De acordo com a previsão calculada, o centro de Protonterapia, nome do tratamento, ficará pronto em dois anos, localizado ao lado do Hospital Municipal Che Guevara no bairro de São José de Imbassaí.