Títulos eleitorais podem ser cancelados no estado do Rio de Janeiro; entenda

Cerca de 400 mil eleitores fluminenses que deixaram de votar — junto dos que não justificaram falta ou realizaram pagamento de multa — nas últimas três eleições consecutivas podem ter seus títulos cancelados. A ausência de regularização até o dia 19 de maio gerará o cancelamento do documento. Segundo a Justiça Eleitoral, cada turno de um pleito é considerado uma eleição.

Para verificar a situação eleitoral, o site do TRE-RJ disponibiliza a consulta. É só clicar em “Consulta eleitoras e eleitores com inscrições passíveis de cancelamento por ausência nas três últimas eleições consecutivas" e logo em seguida clicar na opção sete, “Consultar situação eleitoral".

De acordo com os dados esclarecidos no site do TSE, a capital tem 168.362 pessoas passíveis de terem o título cancelado por ausência às urnas. São Gonçalo, com 18.472; Duque de Caxias, com 18.310; Nova Iguaçu, 16.471, e Niterói, com 11.765.

