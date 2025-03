Polícia Federal apreende 50 toneladas de peixe em Cabo Frio

A Polícia Federal apreendeu, ontem (21) cerca de 50 toneladas de corvina, pescados de forma irregular por uma embarcação industrial que utilizava apetrecho proibido (rede de cerco), na Reserva Extrativista de Arraial do Cabo, em desacordo com a legislação ambiental.

De acordo com a legislação ambiental vigente, é proibida a captura e transporte da espécie corvina (Micropogonia furnieri), por embarcações cerqueiras (traineiras) no Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva (ZEE) das regiões Sudeste e Sul.

Após receberem informações do setor de inteligência da PF sobre a presença de um barco que estaria navegando com a referida carga dentro da Reserva Extrativista de Arraial do Cabo (Resex), os policiais acionaram os agentes do ICMbio, com a finalidade de auxiliar no monitoramento da embarcação por intermédio do PREPS (Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por satélite), instrumento que confirmou tal informação.

Em virtude das condições climáticas, as equipes da PF e do ICMbio decidiram abordar a embarcação somente nas imediações da Ilha do Papagaio, localizada em Cabo Frio, aguardando ela fundear em águas abrigadas facilitando assim a entrada dos policiais no barco para a fiscalização.





Após a verificação da existência do pescado no porão da embarcação, os agentes constataram que a retirada do peixe teria sido realizada em Angra dos Reis e que o mestre do barco afirmou ter ciência da proibição da pesca. Ele foi conduzido até o Posto da PF em Cabo Frio para os procedimentos de praxe.

Na embarcação, cerca de 750 metros de rede de cerco foram apreendidas, enquanto as 50 toneladas de corvina serão doadas para asilos, Igrejas, orfanatos, instituições de caridade e para a população carente da Região dos Lagos.