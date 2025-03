Morto em desabamento de casarão no Rio era do Fonseca, em Niterói

O morador do Fonseca, em Niterói, Marcus Vinicius de Paula Nascimento, de 37 anos, foi a única vítima fatal do casarão que desabou na Rua Senador Pompeu, esquina com a Rua Visconde da Gávea, no Centro do Rio, no início da tarde da última quinta-feira (20).

Conhecido como Negueba, Marcus tinha uma barraca de frangos assados, na Alameda São Boaventura, próximo a entrada da Rua São Januário.

Segundo informações, ele tinha ido ao Rio comprar mercadoria, mas acabou soterrado dentro de seu carro, quando os escombros do casaram atingiram o veículo. Marcus morreu no local.

Em meio a muita comoção ele foi enterrado nesta sexta-feira (21), no Cemitério Maruí, em Niterói.

Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram sua morte. "Tão querido. Descanse em paz", dizia uma das postagens. Em outra homenagem um amigo disse: "Você jamais será esquecido, irmão. Você partiu, porém seu legado jamais morrerá".

O casarão é privado, mas estava abandonado e sem conservação. A Secretaria Municipal de Conservação retomou o processo de demolição do casarão. Durante o trabalho outros três carros foram encontrados, além de motocicletas, que estavam sob os escombros, mas sem outras vítimas.