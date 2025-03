Presa líder de quadrilha do 'Boa Noite, Cinderela' envolvida na morte de turista colombiano

Policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam, na noite desta sexta-feira (21), a líder de uma quadrilha de assaltantes especializada em aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”. Seus principais alvos eram turistas e estudantes, e ela atuava em locais de festas tanto na Lapa, quanto no Centro do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, ela atuava com mais outras duas mulheres e um homem para cometer os crimes. A quadrilha frequentava, principalmente, a roda de samba da Pedra do Sal, na Gamboa, e também bares da Lapa.

O grupo se misturava entre frequentadores dos estabelecimentos e elas se apresentavam como garotas de programa para as vítimas. A partir daí, os criminosos iam para a Comunidade Parque União, no Complexo da Maré, ou então seguiam para a residência da vítima. Em ambos os locais, ofereciam bebidas contendo substância tranquilizante, que fazia a pessoa desmaiar ao ingerir. Com a vítima desfalecida, os criminosos realizavam transferências bancárias e compras com o cartão de crédito dela.

As investigações apontam que a quadrilha está envolvida na morte de um turista colombiano em outubro do ano passado. Ele foi ludibriado e levado para Comunidade Parque União, onde passou mal e morreu após ingerir os sedativos. Os criminosos realizaram diversas compras com o cartão da vítima, mesmo ela já estando morta.

A criminosa responderá por latrocínio consumado e furto. As investigações prosseguirão para apurar as responsabilidades dos demais envolvidos.